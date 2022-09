BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Die BioNTech (ADRs)-Aktie kam im XETRA-Handel um 04:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 143,55 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 143,90 EUR aus. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 141,10 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 142,30 EUR. Bisher wurden heute 22.875 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 332,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2021). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 56,76 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,98 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 223,86 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 08.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BioNTech (ADRs) ein EPS von 10,77 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.200,00 EUR – das entspricht einem Minus von 39,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.308,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 07.11.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 15.11.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 34,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

