BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 160,20 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 160,85 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 160,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.499 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2021 bei 332,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 51,83 Prozent zulegen. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 111,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 223,86 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Am 08.08.2022 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 6,45 EUR. Im letzten Jahr hatte BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 10,77 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 3.200,00 EUR, gegenüber 5.308,50 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 39,72 Prozent präsentiert.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q3 2022 wird am 07.11.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 15.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 34,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

