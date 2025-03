BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gewinnt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 101,51 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 101,51 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 101,51 USD. Bei 99,23 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.853 Stück gehandelt.

Am 18.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,24 USD an. 29,29 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,55 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 32,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 131,67 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 10.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 USD gegenüber 0,73 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1,27 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 973,94 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 05.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 31.03.2026.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -4,781 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

