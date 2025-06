BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verzeichnet am Nachmittag Verluste

Notierung im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 103,26 USD ab.

Um 15:51 Uhr rutschte die BioNTech (ADRs)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 103,26 USD ab. Im Tief verlor die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 102,91 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,84 USD. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 35.292 Aktien.

Am 18.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,24 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,55 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte BioNTech (ADRs) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 135,33 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Am 05.05.2025 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,82 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BioNTech (ADRs) ein Ergebnis je Aktie von -1,42 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,51 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 192,39 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 203,61 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 04.08.2025 vorlegen. BioNTech (ADRs) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2026 präsentieren.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -4,845 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

