BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag in Rot

Um 09:22 Uhr rutschte die BioNTech (ADRs)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 135,25 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BioNTech (ADRs)-Aktie bei 135,25 EUR. Bei 136,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BioNTech (ADRs)-Aktien beläuft sich auf 1.773 Stück.

Bei einem Wert von 332,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2021). Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 59,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 111,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 223,86 USD.

Am 08.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 6,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 10,77 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 39,72 Prozent auf 3.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 5.308,50 EUR umgesetzt.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 07.11.2022 vorlegen. Am 15.11.2023 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 33,58 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com