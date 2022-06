BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger schicken BioNTech (ADRs) am Vormittag auf rotes Terrain

Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im XETRA-Handel um 20.06.2022 09:22:00 Uhr um 0,2 Prozent auf 121,15 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 120,00 EUR. Bei 121,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.793 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 395,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 69,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (111,30 EUR). Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 8,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 251,86 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 09.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 14,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 211,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.048,40 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.374,60 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2022 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 07.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,54 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

