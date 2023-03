BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Nachmittag nordwärts

Das Papier von BioNTech (ADRs) legte um 16:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,6 Prozent auf 134,15 USD. Den Tageshöchststand markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 134,29 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 132,24 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 133.109 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (189,07 USD) erklomm das Papier am 31.03.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 29,05 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 117,08 USD. Dieser Wert wurde am 23.06.2022 erreicht. Mit Abgaben von 14,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 200,50 USD aus.

Am 07.11.2022 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,98 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 12,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.461,20 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.087,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 26.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 35,36 EUR je Aktie aus.

