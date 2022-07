BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verteuert sich am Nachmittag

Die BioNTech (ADRs)-Aktie konnte um 21.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 162,35 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 163,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 160,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.888 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (395,00 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 45,87 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 230,57 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 09.05.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 14,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,39 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 6.374,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.048,40 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 08.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 07.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 35,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Novavax-Aktie verbucht Gewinne: FDA empfiehlt Novavax-Impfstoff für Erwachsene

CureVac-Aktie - Nachspiel bei Gericht: CureVac geht in die Offensive

BioNTech-Aktie, Moderna-Aktie & Co.: Lauterbach spricht sich für vierte Corona-Impfung für Menschen unter 60 aus

