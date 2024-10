BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagnachmittag im Plus

BioNTech (ADRs) im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 112,23 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 112,23 USD. Kurzfristig markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 112,76 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 110,75 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BioNTech (ADRs)-Aktien beläuft sich auf 23.777 Stück.

Bei einem Wert von 131,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 16,94 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,55 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 46,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte BioNTech (ADRs) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 129,20 USD angegeben.

Am 05.08.2024 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,66 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) ein EPS von -0,86 USD in den Büchern gestanden. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 138,55 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,51 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 04.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 10.11.2025.

Laut Analysten dürfte BioNTech (ADRs) im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,443 EUR einfahren.

