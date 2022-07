BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag in Grün

Die Aktie notierte um 26.07.2022 12:04:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 159,80 EUR zu. In der Spitze gewann die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 160,20 EUR. Bei 158,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 8.775 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 395,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2021 erreicht. 59,54 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 111,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 43,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 230,57 USD.

Am 09.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,24 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.374,60 EUR – ein Plus von 211,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 2.048,40 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2022 veröffentlicht. BioNTech (ADRs) dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 35,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

