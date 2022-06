BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagmittag mit sattem Kursplus

Die Aktie notierte um 27.06.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,7 Prozent auf 130,45 EUR zu. In der Spitze legte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 133,15 EUR zu. Mit einem Wert von 132,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 75.214 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2021 auf bis zu 395,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 66,97 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Mit Abgaben von 17,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 251,86 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 09.05.2022 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,24 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BioNTech (ADRs) ein EPS von 4,39 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 211,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.374,60 EUR im Vergleich zu 2.048,40 EUR im Vorjahresquartal.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q2 2022 wird am 08.08.2022 erwartet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 20,54 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com