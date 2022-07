BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies um 27.07.2022 12:22:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 157,85 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 159,05 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die BioNTech (ADRs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 157,75 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 159,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.386 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 395,00 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 60,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 111,30 EUR am 08.03.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 41,82 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 230,57 USD.

Am 09.05.2022 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 14,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.374,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.048,40 EUR umgesetzt.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 08.08.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 07.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 35,34 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

