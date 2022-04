BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger schicken BioNTech (ADRs) am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich um 07:32 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 2,1 Prozent auf 137,00 EUR ab.

Am 11.08.2021 markierte das Papier bei 396,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 111,60 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 22,76 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 258,86 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 30.03.2022. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,15 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.501,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.532,50 EUR, während im Vorjahreszeitraum 345,40 EUR ausgewiesen worden waren.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 09.05.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 08.05.2023 dürfte BioNTech (ADRs) die Q1 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 22,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

