BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 28.07.2022 12:04:00 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 153,35 EUR. Im Tief verlor die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 152,50 EUR. Bei 153,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 20.632 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 395,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 37,78 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 230,57 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 09.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 14,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 211,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.048,40 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.374,60 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 08.08.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 07.08.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 35,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

