BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger schicken BioNTech (ADRs) am Mittwochnachmittag ins Minus

BioNTech (ADRs) im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 122,67 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,3 Prozent auf 122,67 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 122,02 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 124,30 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 32.241 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,24 USD. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 6,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 76,55 USD. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 60,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BioNTech (ADRs) 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 136,17 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 04.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 USD, nach 0,73 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,37 Mrd. USD im Vergleich zu 973,94 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 10.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 31.03.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Verlust von -3,162 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?

CureVac-Aktie klettert zweistellig: CureVac richtet strategischen Fokus auf die Forschung aus