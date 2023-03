BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Vormittag südwärts

Um 09:19 Uhr ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 111,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 111,40 EUR. Bei 112,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 8.312 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 185,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,02 Prozent. Am 27.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 111,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 0,27 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 173,50 USD an.

BioNTech (ADRs) gewährte am 27.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 9,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,18 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.278,30 EUR im Vergleich zu 5.532,50 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 08.05.2023 erwartet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 7,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Hot Stocks heute: Markt bricht aus - weil alle so negativ sind

BioNTech-Aktie tiefer: Jefferies senkt Ziel für BioNTech auf 145 Dollar - BioNTech-Aktie unter Druck

Impfstoffhype vorbei: BioNTech mit Gewinn- und Umsatzrückgang - BioNTech-Aktie an der NASDAQ schwach

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com