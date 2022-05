QIAGEN-Aktie etwas stärker: QIAGEN vergrößert Aufsichtsrat - Zukauf in Polen

QIAGEN kauft in Polen zu

Wie QIAGEN mitteilte, hat es Eva Pisa als neues Aufsichtsratsmitglied vorgeschlagen. Sie verfüge als Führungsperson in der Gesundheitsdiagnostik und Biotechnologie über umfangreiche Erfahrungen, die sie in Start-ps ebenso wie in Großunternehmen gesammelt hat. Sie soll auf der Hauptversammlung am 23. Juni für eine Amtszeit von einem Jahr gewählt werden.

Die QIAGEN NV übernimmt die polnische BLIRT SA. Wie der im DAX und TecDAX notierte niederländische Konzern mitteilte, hat er eine Vereinbarungen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung von 96 Prozent an dem in Danzig ansässigen Hersteller von rekombinanten Enzymen für die Life-Sciences-Industrie unterzeichnet. BLIRT beschäftigt rund 90 Mitarbeiter und setzte 2021 weniger als 10 Millionen US-Dollar um.

Dei QIAGEN-Aktie zeigt sich auf XETRA zeitweise 0,95 Prozent höher bei 42,50 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

