Birkenstock Aktie News: Anleger greifen bei Birkenstock am Mittwochnachmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Birkenstock. Zuletzt sprang die Birkenstock-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 50,91 USD zu.

Die Birkenstock-Aktie notierte im New York-Handel um 15:47 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 50,91 USD. Den Tageshöchststand markierte die Birkenstock-Aktie bei 50,97 USD. Bei 50,56 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Birkenstock-Aktien beläuft sich auf 10.763 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2025 bei 62,66 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,08 Prozent. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,99 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Birkenstock-Aktie mit einem Verlust von 19,49 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Birkenstock-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Birkenstock 0,000 USD aus.

Birkenstock ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Birkenstock ein EPS von 0,43 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,48 Prozent auf 720,34 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 607,98 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

