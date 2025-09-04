Birkenstock Aktie News: Birkenstock gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Birkenstock. Das Papier von Birkenstock konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 50,93 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Birkenstock-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 50,93 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Birkenstock-Aktie bisher bei 51,04 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,95 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 17.039 Birkenstock-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 62,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,99 USD am 10.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Birkenstock-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 14.08.2025 legte Birkenstock die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,78 USD. Im letzten Jahr hatte Birkenstock einen Gewinn von 0,43 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 607,98 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 720,34 Mio. USD ausgewiesen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,70 EUR je Birkenstock-Aktie.

