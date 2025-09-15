Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Dienstagnachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 45,04 USD.

Der Birkenstock-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 45,04 USD. Die Birkenstock-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,82 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,81 USD. Von der Birkenstock-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.954 Stück gehandelt.

Am 31.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 62,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 39,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,99 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Birkenstock-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Birkenstock am 14.08.2025. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Birkenstock noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 720,34 Mio. USD gegenüber 607,98 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Birkenstock-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2025 aus.

