Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Dienstagnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 45,04 USD.
Werte in diesem Artikel
Der Birkenstock-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 45,04 USD. Die Birkenstock-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,82 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,81 USD. Von der Birkenstock-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.954 Stück gehandelt.
Am 31.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 62,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 39,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,99 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Birkenstock-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Birkenstock am 14.08.2025. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Birkenstock noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 720,34 Mio. USD gegenüber 607,98 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Birkenstock-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie
Birkenstock-Aktie dreht dennoch ins Minus: Birkenstock steigert Gewinn deutlich
Birkenstock-Aktie gesucht: Birkenstock schraubt Gewinn und Umsatz hoch
Birkenstock-Aktie trotz starken Zahlen tiefer: Birkenstock übertrifft bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Birkenstock
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Birkenstock
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
Nachrichten zu Birkenstock
Analysen zu Birkenstock
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Birkenstock nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen