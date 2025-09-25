DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.136 +0,4%Nas22.361 -0,1%Bitcoin93.429 ±0,0%Euro1,1693 +0,3%Öl70,68 +1,5%Gold3.780 +0,8%
Kurs der Birkenstock

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Freitagnachmittag im Aufwind

26.09.25 16:10 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Zuletzt sprang die Birkenstock-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 45,35 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Birkenstock
38,62 EUR 0,42 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Birkenstock zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 45,35 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Birkenstock-Aktie bei 45,75 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 45,36 USD. Zuletzt wechselten via New York 24.936 Birkenstock-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 31.01.2025 auf bis zu 62,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 38,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 40,99 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Birkenstock-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Birkenstock 0,000 USD aus.

Am 14.08.2025 hat Birkenstock in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 USD, nach 0,43 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 720,34 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 607,98 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,71 EUR je Birkenstock-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben

Birkenstock-Aktie dreht dennoch ins Minus: Birkenstock steigert Gewinn deutlich

Birkenstock-Aktie gesucht: Birkenstock schraubt Gewinn und Umsatz hoch

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Analysen zu Birkenstock

DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Birkenstock nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen