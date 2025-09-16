DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.060 +0,7%Nas22.219 -0,5%Bitcoin97.743 -0,6%Euro1,1847 -0,1%Öl68,22 -0,4%Gold3.684 -0,2%
Birkenstock Aktie News: Birkenstock zieht am Nachmittag an

17.09.25 16:13 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Birkenstock. Die Birkenstock-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 45,92 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Birkenstock
38,92 EUR 0,32 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Birkenstock-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:50 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 45,92 USD. Der Kurs der Birkenstock-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,12 USD zu. Bei 45,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 12.893 Birkenstock-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2025 markierte das Papier bei 62,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Birkenstock-Aktie ist somit 36,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (40,99 USD). Derzeit notiert die Birkenstock-Aktie damit 12,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Birkenstock-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Birkenstock am 14.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,43 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 720,34 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Birkenstock 607,98 Mio. USD umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,71 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

