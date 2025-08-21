DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.712 +2,1%Nas21.489 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1713 +0,9%Öl67,52 -0,2%Gold3.371 +1,0%
Notierung im Fokus

Birkenstock Aktie News: Birkenstock präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

22.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Birkenstock gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Birkenstock nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 51,34 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Birkenstock
44,52 EUR 1,84 EUR 4,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Birkenstock-Papiere um 15:51 Uhr 1,4 Prozent. In der Spitze legte die Birkenstock-Aktie bis auf 51,42 USD zu. Mit einem Wert von 50,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Birkenstock-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.159 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2024 bei 64,70 USD. Der aktuelle Kurs der Birkenstock-Aktie ist somit 26,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,99 USD ab. Mit einem Kursverlust von 20,16 Prozent würde die Birkenstock-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Birkenstock-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Birkenstock am 14.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Birkenstock ein EPS von 0,41 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Birkenstock 720,34 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 522,32 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
