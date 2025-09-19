Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Montagnachmittag tiefer

Birkenstock im Fokus

Die Aktie von Birkenstock gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Birkenstock nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 47,14 USD.

Das Papier von Birkenstock gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 47,14 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Birkenstock-Aktie ging bis auf 46,82 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 47,31 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.301 Birkenstock-Aktien.

Am 31.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 62,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Birkenstock-Aktie derzeit noch 32,92 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,99 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Birkenstock-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Birkenstock veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Birkenstock hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,43 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 720,34 Mio. USD – ein Plus von 18,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Birkenstock 607,98 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Birkenstock-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2025 aus.

