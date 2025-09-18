Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag mit Aufschlag

Kurs der Birkenstock

Die Aktie von Birkenstock gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Birkenstock-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 46,82 USD zu.

Das Papier von Birkenstock legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 46,82 USD. Die Birkenstock-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,09 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 46,53 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 80.063 Birkenstock-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 62,66 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Birkenstock-Aktie 33,85 Prozent zulegen. Bei 40,99 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Birkenstock-Aktie liegt somit 14,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Birkenstock-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Birkenstock ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,43 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,48 Prozent auf 720,34 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 607,98 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Birkenstock einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

