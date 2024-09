Bis Ende 2029

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat den Vertrag mit seinem Vorstandschef inmitten einer Auseinandersetzung mit einem Leerverkäufer über die Bilanzierung vorzeitig verlängert.

Der Vertrag mit Robin Laik laufe fünf weitere Jahre bis zum 31. Dezember 2029, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Laik hat das Unternehmen 2008 gegründet und ist gemeinsam mit seiner Familie mit über 25 Prozent Aktienbesitz größter Einzelaktionär der Mutares.

Aktuell steht der Aktienkurs von Mutares wegen eines Angriffs des Hedgefonds und Leerverkäufers Gotham City unter Druck. Am Freitagmorgen notierte die Aktie volatil. Sie sank zuletzt um 5,6 Prozent auf 20,95 Euro. Am Vortag verlor die Aktie nach Bekanntwerden der Gotham City-Vorwürfe zeitweise um über ein Fünftel und weitete damit die jüngste Verlustserie massiv aus. Mitte Mai stand der Aktienkurs in der Spitze noch bei über 43 Euro.

Gotham City erhebt Vorwürfe gegen die Art der Bilanzierung von Mutares. Leerverkäufer wie Gotham wetten auf fallende Aktienkurse. Ein Kursrutsch kann ihnen also zugutekommen. Mutares nannte die Faktendarstellung von Gotham City am Donnerstagnachmittag in einer Stellungnahme irreführend. Die genannten Geschäftsvorfälle würden "in den geprüften Finanzkennzahlen der Abschlüsse bis einschließlich 2023 von Mutares vollständig und korrekt abgebildet". Zudem hatte Mutares die Dividendenstrategie und den Ausblick bestätigt. Laik teilte am Freitag zudem mit, dass er seinen Aktienbesitz gemeinsam mit seiner Familie weiter ausbauen will.

So reagiert die Mutares-Aktie

Die Vertragsverlängerung des Konzernchefs und eine weitere Stellungnahme zu den erhobenen Bilanzvorwürfen haben am Freitag die Anleger von Mutares nicht wirklich beruhigt. Der Kurs der Beteiligungsgesellschaft gab via XETRA im Tagestief bis auf 20,65 Euro nach. Im Verlauf schaffte es das Papier zeitweise dann jedoch sogar ins Plus, schloss jedoch 0,68 Prozent tiefer bei 22,05 Euro.

Er blieb damit aber über dem Tagestief vom Vortag, als die Vorwürfe des Leerverkäufers Gotham City für einen Einbruch um bis zu 28 Prozent gesorgt hatten.

Das Unternehmen bemüht sich nun um bessere Nachrichten, denn inmitten der Turbulenzen verlängerte die Beteiligungsgesellschaft den Vertrag mit ihrem Vorstandschef Robin Laik. Zur Gotham-City-Angelegenheit hatte es am Vortag schon eine erste Stellungnahme gegeben, die am Donnerstag im Verlauf dann etwas Druck von den Aktien genommen hatte. Am Freitag ließ Mutares nun nochmals eine detaillierte Stellungnahme folgen. Darin weist das Unternehmen die Vorwürfe "mit aller Entschiedenheit" zurück.

In der neuen Stellungnahme heißt es, der Bericht von Gotham City bestehe hauptsächlich aus Fakten, die bereits von Mutares veröffentlicht wurden. Und diese Fakten würden aus Sicht von Mutares jedoch irreführend dargestellt und mit Behauptungen, Vermutungen und Unterstellungen versehen, um die Sachlage zu verzerren. Mutares zufolge verfolgt der Leerverkäufer mit seinen Spekulationen eigene wirtschaftliche Interessen, die zum Schaden der Mutares-Aktionäre gingen.

Der Mutares-Fall ist nicht das erste Mal, dass Gotham City Vorwürfe gegen ein Unternehmen erhebt. Im Januar dieses Jahres sorgten die Spekulanten für einen Kurseinbruch beim Pharmaunternehmen Grifols. Bis heute hat sich die Aktie der Spanier davon nicht erholt, wie ein Jahresverlust von mehr als einem Drittel zeigt. Die spanische Börsenaufsicht CNMV erklärte am Mittwoch, dass sie ein Verfahren sowohl gegen Gotham als auch den Pharmakonzern eingeleitet hat.

MÜNCHEN / FRANKFURT (dpa-AFX)