Jetzt sicher und transparent Bitcoin an der Börse Stuttgart Digital Exchange handeln

Während der Handel mit der Kryptowährung Bitcoin bislang fast nur über Handelsplätze im Ausland möglich war, bietet die Börse Stuttgart Digital Exchange nun Anlegern die Möglichkeit an einem professionellen Handelsplatz in Deutschland.





Was macht den Handel an der Börse Stuttgart Digital Exchange sicher und transparent

• Die Börse Stuttgart Digital Exchange ist als erster Handelsplatz für Kryptowährungen in Deutschland reguliert und unterlegt sich freiwillig der Marktüberwachung der Baden-Württembergische Wertpapierbörse. Beim Handel mit Bitcoin setzt sie damit Maßstäbe.

• Die Geldguthaben der Anleger werden kostenlos durch eine deutsche Bank verwahrt und sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR vom Einlagen¬sicherungsfonds umfasst. Die Server der Börse Stuttgart Digital Exchange stehen ausschließlich in Deutschland und die Verwahrung der Bitcoin erfolgt ebenfalls in Deutschland.

• Günstige Handelsgebühren ab 0,2% (zum Vergleich: Coinbase und Bitstamp 0,5%). Keine versteckten Kosten, keine zusätzlichen Kosten.



Hier geht's direkt zur Börse Stuttgart Digital Exchange

Handeln wie die Profis:

• Hochmoderne Benutzeroberfläche mit Profifunktionalität für jeden Anleger

• Professioneller Handel über das Orderbuch

• Liquidität und enge Spreads, durch Einbeziehung der EUWAX

• Market und Limit Orders

• Schnelle Registrierung



Um Bitcoin sicher zu Handeln bietet die Börse Stuttgart Digital Exchange den ersten in Deutschland regulierten Handelsplatz für Kryptowährungen. Die Börse Stuttgart Digital Exchange ist ein Handelsplatz, der Käufer und Verkäufer von Kryptowährungen über ein offenes Orderbuch zusammenbringt. Der Handelsplatz erfüllt dabei die regulatorischen Anforderungen gemäß § 2 Abs. 12 KWG. Als Kunde der Börse Stuttgart Digital Exchange nutzen Sie ein professionelles Handelssystem und profitieren von günstigen Gebühren ab 0,20%.

Features wie die Volatility Interruption, welche Händler vor Fast Markets schützt und das Auktionsmodell machen die Börse Stuttgart Digital Exchange zu einem der innovativsten Handelsplätze für Bitcoin. Dazu sorgt die EUWAX AG, als ein Teil der Gruppe Börse Stuttgart, für Liquidität und enge Spreads im Handel.

Für den professionellen Handeln von Bitcoin an der Börse Stuttgart Digital Exchange können sie sich in wenigen Minuten Registrieren. Danke des digitalen Identifizierungsprozess können sie einfach und schnell von überall starten.

Hier geht's direkt zur Börse Stuttgart Digital Exchange

Das Interface mit dem Sie wie die Profis handeln

Hier sehen Sie die Funktionen der Börse Stuttgart Digital Exchange:



Eine einfache Alternative ist der Handel direkt in der finanzen.net App via BISON

Hinter BISON steht eine traditionelle Wertpapierbörse. Handelspartner ist hierbei die EUWAX AG, eine Tochtergesellschaft der Börse Stuttgart. Und das Beste: BISON ist in die finanzen.net App integriert. Sie können so Bitcoin, Ripple, Ethereum und Litecoin im gewohnten Umfeld und Design der finanzen.net App kaufen und verkaufen. Jetzt direkt in der finanzen.net App über den Bitcoin-Button registrieren oder mit Ihrem bestehenden BISON-Account einloggen und Bitcoin & Co. schnell sowie unkompliziert handeln. Die Gebühren liegen bei günstigen 0,75%.

Handeln über BISON

• Handel via App

• Einfache Line Charts

• Einfacher Handel

• Fixer Quote je Order

• Gebühren 0,75%



Hier können Sie direkt die finanzen.net App für iOS herunterladen

Direkt zum Google Playstore für Android geht es hier





Bildquellen: Useacoin / Shutterstock.com, Wit Olszewski / Shutterstock.com, BSDEX