Bitcoin statt Software

Bei dem auf Unternehmensebene größtem Bitcoin-HODLER wurde es am Donnerstag nachbörslich spannend: Die Quartalszahlen standen auf der Agenda.

Strategy hat in seinem ersten Geschäftsquartal 2025 je Aktie erneut rote Zahlen geschrieben. Das EPS lag nach -0,310 US-Dollar im Vorjahreszeitraum bei -16,49 US-Dollar im aktuellen Berichtsquartal. Damit lag Strategy deutlich unter den Analystenerwartungen (-1,08 US-Dollar).

Der Umsatz war mit 111,1 Millionen US-Dollar überschaubar und lag tiefer als im Vorjahresquartal (115,3 Millionen US-Dollar) und fiel ebenfalls schlechter aus als erwartet (116,6 Millionen US-Dollar).

Bitcoin-Strategie weiter fest verankert

Wie das Unternehmen im Rahmen der Bilanzvorlage ebenfalls informierte, hält es weiterhin an seiner Bitcoin-Strategie fest. So will Strategy weiterhin Bitcoin kaufen und seine bereits beachtlichen Bestände weiter ausbauen. Wegen des "starken Aufschwungs am Markt" sei daher das Bitcoin-Renditeziel auf 25 Prozent angehoben worden. Zudem sei für das Jahr 2025 das Bitcoin-Gewinnziel auf 15 Milliarden US-Dollar erhöht worden.

Strategy ermittelt die Bitcoin-Rendite als eine Funktion des Bitcoin-Bestands und der ausstehenden Aktien. Der Bitcoin-Gewinn wird berechnet indem die Anzahl der Bitcoins, die das Unternehmen zu Beginn einer Periode hält, mit der Rendite multipliziert wird.

Im abgelaufenen Quartal hat Strategy 301.335 Bitcoins erworben, womit der Bitcoin-Bestand nun bei insgesamt 553.555 digitalen Münzen liegt.

So reagiert die Strategy-Aktie

Die Strategy-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ 0,67 Prozent höher bei 384,17 US-Dollar.



