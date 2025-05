Microstrategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Microstrategy verteuert sich am Nachmittag

So bewegt sich Microstrategy

Die Aktie von Microstrategy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Microstrategy-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 392,28 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Microstrategy-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 392,28 USD zu. Die Microstrategy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 393,39 USD. Bei 391,51 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 586.918 Microstrategy-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (542,85 USD) erklomm das Papier am 22.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microstrategy-Aktie. Am 02.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 101,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microstrategy-Aktie 288,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 05.02.2025 äußerte sich Microstrategy zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Microstrategy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent auf 120,70 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 115,25 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Microstrategy am 05.08.2025 vorlegen. Am 05.05.2026 wird Microstrategy schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microstrategy einen Verlust von -0,409 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

