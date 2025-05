Microstrategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Microstrategy verzeichnet am Nachmittag Verluste

Microstrategy im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Microstrategy. Zuletzt fiel die Microstrategy-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 384,93 USD ab.

Der Microstrategy-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 3,6 Prozent auf 384,93 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microstrategy-Aktie bisher bei 382,22 USD. Bei 391,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 814.067 Microstrategy-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 542,85 USD erreichte der Titel am 22.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 41,03 Prozent Plus fehlen der Microstrategy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (103,00 USD). Mit Abgaben von 73,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 01.05.2025 lud Microstrategy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -16,49 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,63 Prozent auf 111,07 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 115,25 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Microstrategy am 05.08.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Microstrategy 2025 einen Verlust in Höhe von -16,278 USD je Aktie ausweisen dürften.

