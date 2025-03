• Strategy (ehemals MicroStrategy) hat weitere Bitcoins gekauft

• Zur Finanzierung wurden fast zwei Millionen Stammaktien und Vorzugsaktien verkauft

• Marke von 500.000 BTC überschritten



Aus einer Mitteilung vom Montag geht hervor, dass MicroStrategy, das sich kürzlich in Strategy umbenannt hat, den eigenen Bitcoin-Bestand weiter ausgebaut hat. Auf "X" teilte Firmenchef Michael Saylor das jüngste Update.

Demnach hat das Unternehmen 6.911 Bitcoins erworben und dafür 584,1 Millionen US-Dollar auf den Tisch gelegt. Die Kosten pro Bitcoin wurden auf 84.529 US-Dollar beziffert. Insgesamt hält das Softwareunternehmen nun 506.137 BTC im Wert von rund 33,7 Milliarden US-Dollar, die zu einem Durchschnittspreis von etwa 66.608 US-Dollar pro Bitcoin erworben wurden. Mit dem jüngsten Kauf durchbricht Strategy erstmals die Schallmauer von 500.000 Bitcoins im Firmenbesitz.

$MSTR has acquired 6,911 BTC for ~$584.1 million at ~$84,529 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 7.7% YTD 2025. As of 3/23/2025, @Strategy holds 506,137 BTC acquired for ~$33.7 billion at ~$66,608 per bitcoin. $STRK https://t.co/3vSGnTUVcE