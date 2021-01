Blackstone verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aktien in diesem Artikel Blackstone 53,80 EUR

Blackstone präsentierte in der am 27.01.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2020 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Blackstone ein EPS von 0,720 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Blackstone im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,80 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,904 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 2,19 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,65 USD, nach 2,31 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Blackstone in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 16,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,51 Milliarden USD im Vergleich zu 5,58 Milliarden USD im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,38 USD und einen Umsatz von 5,77 Milliarden USD beziffert.

