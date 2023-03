Block (ex Square) Aktie News: Block (ex Square) am Mittag auf rotem Terrain

Die Block (ex Square)-Aktie wies um 12:02 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 56,00 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Block (ex Square)-Aktie bei 54,11 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.553 Block (ex Square)-Aktien umgesetzt.

Am 31.03.2022 markierte das Papier bei 135,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Block (ex Square)-Aktie damit 58,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,01 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,67 Prozent würde die Block (ex Square)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Block (ex Square) gewährte am 23.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 USD, nach 0,27 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 4.650,90 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.078,53 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 03.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Block (ex Square)-Aktie in Höhe von 1,77 USD im Jahr 2023 aus.

