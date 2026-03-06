Bluejay Diagnostics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Werte in diesem Artikel
Bluejay Diagnostics hat sich am 06.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 15,250 USD. Im Vorjahr hatten -456,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
