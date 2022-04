BMW Aktie News: BMW am Mittag freundlich

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:12 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 79,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 80,13 EUR. Bei 78,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 453.530 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. 26,00 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 67,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 103,08 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 16.03.2022 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 2,53 EUR je Aktie vermeldet. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,48 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,41 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2021-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.03.2022 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2022-Bilanz am 22.03.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 14,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

