BMW Aktie News: BMW am Mittag schwächer

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 78,06 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 78,06 EUR ab. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 77,70 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 79,18 EUR. Bisher wurden heute 250.532 BMW-Aktien gehandelt.

Am 10.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 47,77 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2024 bei 68,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 12,14 Prozent Luft nach unten.

Nach 6,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,00 EUR je BMW-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 88,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 01.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,09 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,39 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 13,87 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

