BMW Aktie News: BMW am Dienstagmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 84,70 EUR zu.

Das Papier von BMW legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 84,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 84,94 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 174.076 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,78 EUR) erklomm das Papier am 19.07.2024. 8,36 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 62,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,67 Prozent.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,96 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 88,05 EUR je BMW-Aktie aus.

BMW ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,80 Prozent zurück. Hier wurden 33,76 Mrd. EUR gegenüber 36,61 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 30.07.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 10,76 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

