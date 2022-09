BMW Aktie News: BMW am Vormittag fester

Das Papier von BMW legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 73,40 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 73,77 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 73,70 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 43.181 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 26,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 67,58 EUR ab. Abschläge von 8,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,71 EUR je BMW-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 03.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.770,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.582,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 08.11.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,45 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

