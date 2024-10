BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 76,96 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 76,96 EUR ab. Die BMW-Aktie sank bis auf 76,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.184 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 49,88 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 68,58 EUR am 10.09.2024. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 10,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,00 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 88,70 EUR für die BMW-Aktie.

Am 01.08.2024 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,09 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,39 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 36,94 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,22 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die BMW-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 13,87 EUR je Aktie belaufen.

