BMW Aktie News: BMW am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 79,44 EUR ab. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 79,19 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 307.255 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 26,41 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 67,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 103,08 EUR.

Am 05.05.2022 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,40 EUR gegenüber 2,53 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,41 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29,48 Milliarden EUR ausgewiesen.

Am 05.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2022-Kennzahlen am 22.03.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 14,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie gewinnt: BMW in den USA mit Absatzplus im ersten Quartal - US-Absatz von Porsche rückläufig

Tesla & Co.: So viel Vertrauen haben Verbraucher laut AutoPacific-Studie in autonomes Fahren

BMW: Vom Flugmotorenhersteller zu einem der umsatzstärksten Autobauer der Welt

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BMW AG

Bildquellen: lexan / Shutterstock.com