BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von BMW

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 79,08 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 79,08 EUR abwärts. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 78,96 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 79,60 EUR. Zuletzt wechselten 25.299 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,26 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 21,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,64 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,75 EUR aus.

BMW ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,21 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32,41 Mrd. EUR im Vergleich zu 38,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 20.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 25.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 12,73 EUR im Jahr 2024 aus.

