BMW Aktie News: BMW am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 07.06.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 82,27 EUR. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,07 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,91 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 409.721 BMW-Aktien.

Am 14.01.2022 markierte das Papier bei 100,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,07 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 67,58 EUR am 07.03.2022. Mit einem Kursverlust von 21,74 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 102,14 EUR für die BMW-Aktie.

Am 05.05.2022 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 15,33 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,26 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 31.142,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 16,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26.778,00 EUR erwirtschaftet worden.

BMW wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,80 EUR je Aktie belaufen.

