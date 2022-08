BMW Aktie News: BMW am Dienstagvormittag leichter

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 77,97 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 77,93 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 78,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.470 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 67,58 EUR ab. Abschläge von 15,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,79 EUR je BMW-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 03.08.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 7,23 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,65 Prozent auf 34.770,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.582,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 08.11.2023 werfen.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 16,45 EUR fest.

