BMW Aktie News: BMW tritt am Vormittag auf der Stelle

Die BMW-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 72,37 EUR. Bei 72,49 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,07 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.088 BMW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (100,42 EUR) erklomm das Papier am 14.01.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 67,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 7,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,93 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.08.2022. In Sachen EPS wurden 4,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 7,23 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 34.770,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 28.582,00 EUR umsetzen können.

Am 03.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 08.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,21 EUR je BMW-Aktie belaufen.

