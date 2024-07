BMW Aktie News: BMW am Vormittag auf rotem Terrain

Kurs der BMW

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 91,16 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 91,16 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 91,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34.445 BMW-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 26,54 Prozent Luft nach oben. Am 17.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 86,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,07 Prozent.

Nach 6,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,79 EUR je BMW-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 110,05 EUR.

BMW gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,61 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,85 Mrd. EUR eingefahren.

BMW wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 16,62 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

