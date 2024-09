BMW Aktie News: BMW am Vormittag nahezu unverändert

Blick auf BMW-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Mit einem Kurs von 72,56 EUR zeigte sich die BMW-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die BMW-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 72,56 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 72,70 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 72,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 29.488 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 37,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 68,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 5,49 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,08 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 89,70 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 01.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,09 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte BMW am 06.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von BMW.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2024 14,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verliert schlussendlich

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags leichter

Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich stärker