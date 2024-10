BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Donnerstagmittag ins Plus

BMW im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 74,96 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 74,96 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 75,20 EUR. Bei 74,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 140.552 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. 53,88 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 68,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 9,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,92 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,70 EUR je BMW-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,22 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von BMW.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 13,47 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab

Angespannte Stimmung in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste