BMW Aktie News: BMW am Freitagmittag fester

BMW im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 76,00 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 76,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 76,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,76 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 181.984 Stück gehandelt.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 51,78 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2024 (68,58 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,76 Prozent.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,92 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,70 EUR je BMW-Aktie an.

BMW ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,09 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 37,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte BMW am 06.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 13,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

US-Wahl 2024: Das könnte Deutschland mit Trumps Sieg bevorstehen

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Zuschläge

Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab