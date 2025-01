BMW Aktie News: BMW am Vormittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 77,84 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,8 Prozent auf 77,84 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 77,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 78,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.812 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 32,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 65,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 19,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2023 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,53 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,85 EUR.

Am 06.11.2024 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,21 EUR je Aktie eingenommen. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,41 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 14.03.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 25.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,58 EUR je Aktie belaufen.

