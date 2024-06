BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Kursabschlägen

BMW im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 87,88 EUR ab.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 87,88 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 87,88 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 88,44 EUR. Zuletzt wechselten 9.210 BMW-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 23,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2023 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,78 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 111,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 08.05.2024. Es stand ein EPS von 4,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 5,33 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 36,61 Mrd. EUR, gegenüber 36,85 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,65 Prozent präsentiert.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 16,68 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

